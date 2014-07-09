Себестоимость строительства в Киеве с начала года выросла на 20%

Себестоимость строительства 1 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Киеве с начала 2014 года возросла на 15-20% и без учета стоимости земли по состоянию на июль составляет 5 тыс. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба проектной компании «АИММ-ГРУПП» (Киев) со ссылкой на аналитиков компании.

«Изменение себестоимости связано с увеличением уровня инфляции и рисков заказчика в связи с нестабильной ситуацией в стране», – цитирует пресс-служба директора «АИММ-Групп» Анну Искиэрдо.

По данным компании, без учета затрат на инфраструктуру себестоимость строительства 1 кв. м жилой недвижимости в столице к настоящему времени составляет порядка 6 тыс. грн, офисной – 7-8 тыс. грн, торговых объектов без внутренней отделки площадей арендаторов – 8-10 тыс. грн.

При этом минимальная себестоимость строительства 1 кв. м жилья в Киеве составляет порядка 3,5 тыс. грн, а максимальная может достигать 7 тыс. грн.

Вместе с тем, Искиэрдо отметила, что на себестоимость строительства влияет множество факторов, среди которых правильное управление проектом, рациональные архитектурные и проектные решения, необходимость подводить к участку дополнительные инженерные сети, стоимость земли и используемых стройматериалов, объекты инфраструктуры и другое.

«Именно поэтому себестоимость строительства у каждого отдельного объекта разная», – пояснила директор «АИММ-Групп».

Справка УНИАН. Компания «АИММ-ГРУПП» работает в сферах архитектурного проектирования, градостроительства, инжиниринга, железобетонных, металлических и деревянных конструкций. На сегодняшний день в портфеле компании на разных стадиях проектирования находится 27 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью порядка 108 тыс. кв. м.