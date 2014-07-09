Украинцы активно скупают недвижимость в Дании - СМИ

Граждане Украины входят в число лидеров среди иностранцев, которые активно скупают недвижимость в ряде районов Дании, страдающих от демографического кризиса, и благодаря этому способствуют росту продаж объектов на этих локальных рынках.

Об этом пишет издание Local со ссылкой на данные агентств по недвижимости.

"Украинцы и поляки покупают квартиры в Дании, как никогда раньше", - отмечает газета.

"В центральной части Jutland, южной Zealand и на южных островах Lolland-Falster – регионы, которые долго страдали от того, что сокращается их население, - продажи домов растут благодаря большому количеству покупателей из Восточной Европы", - пишет издание.

По данным одного из агентов недвижимости, которого цитирует издание, каждый четвертый покупатель жилья в этих регионах - или из Польши, или из Украины.

Большинство иностранцев, покупающих жилье, - сравнительно молодые люди, которые прожили в Дании уже 5-7 лет.

Ян Норманд из агентства недвижимости EDC сообщил УНИАН, что иностранцы покупают в Дании около 6% всех недвижимых объектов, которые продаются в стране. При этом, по его данным, граждане государств Восточной Европы и Балкан покупают жилье в самых дешевых районах страны, где цены составляют от около 55 до 130 тыс. долларов.

Он не смог уточнить, сколько именно украинцев покупают жилье в Дании, отметив, что количество иностранных покупателей разделено приблизительно на четыре равные части по регионам, откуда они походят: Восточная Европа, Ближний Восток, Азия и Западная Европа.

"Причиной роста приобретения иностранцами недвижимости у Дании является то, что многие люди находят здесь работу, а также низкий уровень цен в этих регионах", - сказал он.

По предварительным оценкам EDC, за первые два квартала этого года в стране продано более 13 тыс. домов, более 5 тыс. квартир и 2 тыс. летних домов. Это не намного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По официальным данным, переданным УНИАН Ассоциацией риэлторов Дании DE, в первом квартале этого года средняя цена дома на одну семью, в зависимости от региона, составляла в среднем от около 55 до более 700 тыс. долларов.

"За пределами крупных городов покупка жилья доступна, цены упали, процентная ставка по ипотечным кредитам низкая. Кроме этого, тяжело арендовать дом. Люди, которые прожили и проработали в Дании несколько лет, решили остаться и имеют некоторые сбережения, могут купить жилье", - отметил Троел Тейл из этой ассоциации.

Он сказал, что тоже не имеет данных о том, сколько из них граждан Украины, но добавил, что цены со своего пикового уровня во втором квартале 2007 года к первому кварталу этого года уменьшились почти на 20%.