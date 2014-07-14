Киев может остаться без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила поручение об отключении от газоснабжения «Киевэнерго» (кроме ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которым потребление ограничено до технологического минимума) и ряда других предприятий теплокоммунэнерго, которые продолжают накапливать задолженность за потребленное топливо, говорится в сообщении НАК.

Согласно сообщению, общий долг 36 предприятий перед «Нафтогазом» составляет 5,673 млрд грн. Крупнейшими должниками являются: «Черновцытеплокоммунэнерго» – 65,5 млн грн; Харьковская «ТЭЦ-3» – 1,805 млрд грн; «Полтаваоблэнерго» - 602,622 млн грн; «Киевэнерго» - 1,787 млрд грн; «Житомиртеплокоммунэнерго» - 197,242 млн грн.

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Кроме этого в «Нафтогазе» отмечают, что компании, имеющие задолженность из-за того, что органы государственной или местной власти не перечислили компенсацию разницы в тарифах, от поставок газа отключаться не будут.

«В перечень также не вошли компании, которые расположены в зоне АТО», - подчеркивается в сообщении НАК.

«Как ранее заявляли руководители «Нафтогаза», в условиях газового конфликта с Россией накопление задолженности за потребленный газ является недопустимым и приведет к отключению должника», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничило газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.