Минюст в очередной раз призвал депутатов открыть государственные реестры

Министерство юстиций призывает депутатов Верховной Рады принять закон, предусматривающий публичность государственных реестров, в том числе – реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава Минюста Павел Петренко.

«Я хотел бы, чтобы как можно быстрее приняли законопроект в парламенте о публичности реестров. Мы его поддерживаем, и мягко говоря, очень сильно убеждаем депутатов», - сказал Петренко.

По его словам, данный законопроект среди всего прочего позволит выявлять потенциальных коррупционеров, а также устранить аферы с недвижимостью.

«Когда этот реестр публичный, тогда смысла делать фальсификации и подделку документов вообще не будет. Любой документ с печатями и водяными знаками можно подделать при желании, а если информация общедоступна, то и нотариус, и регистраторы, и покупатель или продавец той или иной квартиры может зайти в интернет и сверить информацию», - пояснил министр.

Вместе с тем он отметил, что сами депутаты пока не спешат принимать данный законопроект, аргументируя это своими опасениями о возможных злоупотреблениях в случае открытия реестров. Однако, по словам Петренко, опыт Грузии, где госреестры были открыты при проведении реформ, свидетельствует, что такие опасения беспочвенны.

«Если парламент его не одобрит – это будет еще одна оценка действиям народных депутатов… Основные нарекания у них вызывает то, что это же люди будут знать обо всем имуществе. Но я должен сказать, что если у вас есть проблемы с вашей декларацией, незадекларированное имущество, то это вопрос не к публичному реестру, а к правоохранительным органам», - отметил министр Петренко.

Глава Минюста также сообщил, что в случае принятия соответствующего закона, реестры будут открыты в кратчайшие сроки.

«Мы за 1,5-2 месяца откроем (реестры – УНИАН) полностью, мы готовы к этому», - сказал он.

Читайте такжеНотариусы с 8 мая смогут предоставлять выдержки из Госреестра недвижимости

Как сообщалось, в конце марта текущего года Верховная Рада уже рассматривала законопроект, предусматривающий открытие реестра вещных прав на недвижимое имущество, но тогда проект не набрал достаточного количества голосов. Однако уже в апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект № 4728, также предусматривающий открытие реестров.