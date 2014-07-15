Часть полномочий Укргосреестра передадут местным властям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава Минюста Павел Петренко.

«Она (передача полномочий Укргосреестра на места – УНИАН) будет происходить в несколько этапов, потому что передача этих функций предусматривает обучение большого количества людей. Для этого необходимо, чтобы местные органы власти были готовы. Я думаю, что на протяжении следующего года мы будем передавать частями те или иные сервисы», – сказал Петренко.

«К примеру, передали регистрацию юридических и физических лиц. Местные органы власти ее приняли, проработали несколько месяцев, система работает нормально, без сбоев – передаем новый пакет регистрационных действий», – пояснил он.

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При этом Петренко подчеркнул, что после передачи полномочий по регистрации местным властям функция Укргосреестра будет состоять исключительно в содержании реестров, контроле за соблюдением регламентов и проведении обучения регистраторов, поэтому штат Укргосреестра существенно сократится.

«Это (Укргосреестр – УНИАН) будет малочисленный орган, который будет выполнять вспомогательную функцию для местных органов власти», – сказал Петренко, уточнив, что наработку законодательных изменений, предусматривающих реформу Укргосреестра, планируется завершить до осени.

Глава Минюста также отметил, что комплексный законопроект о передаче функций по регистрации на места также будет предусматривать максимальное упрощение регистрационных процедур и перевод их в электронную форму. Кроме того, в Минюсте намерены ввести персональную ответственность регистраторов, однако при этом – повысить их зарплаты. По мнению Петренко, такие меры будут способствовать снижению уровня коррупции в сфере регистрации.

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Справка УНИАН. Согласно указу президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации. Кроме того, в конце 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило приказ №658, согласно которому техинвентаризацию, помимо БТИ, могут проводить частные инвентаризаторы.

Предполагалось, что это позволит устранить огромные очереди и массовую коррупцию в БТИ. Однако после передачи функций в Укргосреестр те же проблемы появились и в регистрационных службах. В марте текущего года новоназначенный глава Укргосреестра Игорь Алексеев, который позже стал замминистра юстиции, заявил, что масштабы коррупции в органах ведомства при регистрации прав на недвижимое имущество не выдерживают никакой критики, особенно в Киеве и Киевской области.