К отопительному сезону готовы уже более половины жилых домов

К новому отопительному сезону 2014-2015 годов по состоянию на 15 июля подготовлено уже почти 96,5 тыс. жилых домов, что составляет 51,2% от планового показателя.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), такие данные были озвучены во время селекторного совещания заместителя министра Григория Семчука с представителями регионов.

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Согласно сообщению, помимо жилых домов, к новому отопительному сезону подготовлено 19,8 тыс. объектов социальной сферы (51,1% от плана), 12,4 тыс. котельных (53,9%) и 3,3 тыс. центральных тепловых пунктов (59,1%). Кроме того, к работе в осенне-зимний период уже готово 9,6 тыс. школ, более 7 тыс. детских садов и 3 тыс. больниц.

Как сообщал УНИАН, Минрегион заявил о начале подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов еще в начале апреля. По данным министерства, завершить подготовку планируется к 1 октября. За это время в Украине планируется подготовить 22,9 тыс. и реконструировать свыше 0,5 тыс. котельных. Также запланирована замена и капитальный ремонт почти 1 тыс. тепловых котлов, замена около 400 км тепловых сетей, заготовка свыше 400 тыс. тонн угля и около 85 тыс. тонн жидкого топлива. Кроме того, к работе в осенне-зимний период планируется подготовить 5,7 тыс. центральных тепловых пунктов.