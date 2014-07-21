В ЖКХ Киева хотят создать единую диспетчерскую службу

Власть Киева планирует создать единую диспетчерскую службу для оперативного решения проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом заявил руководитель группы советников Киевского городского головы Игорь Никонов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

«Мы планируем создать единую диспетчерскую службу для всего города. Это будет единый центр, в который смогут обращаться жители с той или иной проблемой. Городская диспетчерская, в свою очередь, будет передавать поручения соответствующим службам. Контролировать ее работу будет специально созданная инспекция», – сказал Никонов.

По его словам, в сфере ЖКХ необходимы безотлагательные реформы, и на это есть политическая воля киевского городского головы.

«Проанализировав состояние жилищно-коммунального хозяйства столицы, я для себя сделал неприятное открытие: коммунальные услуги оплачивают 97% киевлян, однако эти средства не всегда используются по целевому назначению – некоторые обслуживающие компании позволяют себе тратить деньги по своему усмотрению, что недопустимо. Считаю, что необходимо создать в каждом районе по одному коммунальному предприятию, в состав которого будут входить все ЖЭКи района. Это коммунальное предприятие будет проводить открытые тендеры для компаний на предоставление коммунальных услуг и нести полную ответственность за выполнение предоставленных услуг для киевлян», – отметил Никонов.

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По словам руководителя группы советников городского головы, власть Киева планирует также создать комиссию по выяснению причин возникновения недостроек в городе. В качестве примера он привел ситуацию со строительством Подольско-Воскресенского моста, в которое была вложена значительная сумма средств, а объект так и не завершен.

«Если есть программа и полная кредитная линия, только тогда мы можем начинать проект. Ведь любая копейка, вложенная в недостройку, это еще и деньги на консервирование и последующую расконсервацию. В любом случае, анализ мы уже провели, все недостройки выявили, будем теперь разбираться и определять приоритеты относительно завершения строительства. Например, корпус скорой помощи 12-й больницы мы точно сможем достроить», – отметил Никонов.