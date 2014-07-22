Продажи жилья в Великобритании выросли до рекордного уровня

Объем продаж недвижимости в Великобритании в июне обновил рекорд, с тех пор как начался финансовый кризис, показывают данные, однако продажи среди молодежи остаются низкими.

В прошлом месяце было продано 109,580 домов. Показатель, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, - это самое высокое значение с конца 2007 года, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные HM Revenue и таможенной службы.

Это в очередной раз сигнализирует о восстановлении на рынке жилья, отчасти благодаря правительственным данным. Однако агенты по недвижимости говорят, что число покупателей младше 30 лет остается небольшим.

В докладе Национальной ассоциации агентов по недвижимости (NAEA) говорится, что возрастной диапазон 3% из тех, кто купил недвижимость в июне, составляет 18 и 30 лет – самый низкий показатель. Это сопоставимо с 48% покупателей, чей возраст колеблется от 31 до 40 лет.

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“Условия усложняются для тех, кто покупает жилье впервые”, - отметил Марк Хейворд, управляющий директор NAEA.

"Мало того, что теперь нужно платить астрономические суммы по депозитам и гербовому сбору, чтобы переступить через порог, вдобавок новые правила означают, что покупатели также должны доказать, что они могут позволить себе выплаты и сейчас, и в будущем ", - добавил он.