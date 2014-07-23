Рада создала комиссию по надзору над энерго- и водоснабжением

Верховная Рада приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования естественных монополий и смежных рынков относительно энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения» (регистрационный номер 4058а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 150 (для создания комиссии необходимо не менее 150 голосов - УНИАН) из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председателем ВСК избран народный депутат Александр Чубатенко (фракция «Батькивщина»), а заместителем – народный депутат Ярослав Дубневич (фракция «УДАР»).

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Народный депутат Александр Долженков (фракция Партии регионов) заявил, что его фракция не поддерживает принятие постановления, поскольку речь идет о контрольных функциях комиссии, не присущих парламенту. Он подчеркнул, что фракция ПР не будет подавать кандидатуры в состав комиссии.

Членами ВСК также избраны Александра Кужель (фракция «Батькивщина») и Виктор Пилипишин (группа «Суверенная европейская Украина»).