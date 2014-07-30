Долги украинцев за коммунальные услуги снизились на 2,5%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2014 года по сравнению с маем снизилась на 2,5% - до 11,157 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,4 месяца.

Всего в январе-июне 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд грн, что составило 103,2% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской, Кировоградской, Винницкой и Ивано-Франковской областях (116,3-110,1%), а самый низкий – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – 95,5-98,7%.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5% - до 250,1 грн.

Также сообщается, что в январе-июне текущего года с населением было заключено 25,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 80 млн грн.

Читайте такжеСубсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг снизились на 21,5%

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2014 года по сравнению с апрелем снизилась на 4,3% - до 11,443 млрд грн.

В 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм.