Охотничьи угодья Януковича в Сухолучье вернули государству

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что в 2012 году на основании распоряжений Киевской областной государственной администрации предоставлен указанному обществу в долгосрочное временное пользование лесной участок сроком на 49 лет.

Согласно условиям договора, этот участок, который находится в постоянном пользовании Днепровско-Тетеревского гослесоохотхозяйства на территории Сухолучского сельского совета, должен использоваться для культурно-оздоровительных и рекреационных целей.

Однако, вопреки условиям указанного договора, предприятие-пользователь без разрешения органов лесного хозяйства построило на участке капитальные сооружения.

Хозяйственный суд Киевской области поддержал позицию прокуратуры области и удовлетворил иск о расторжении договора о долгосрочном пользовании лесным участком и возвращении его в государственную собственность.

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста в конце февраля 2014 экс-президент Янукович сбежал из Украины.

В середине июня генеральный прокурор Украины Олег Махницкий сообщил, что ГПУ расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств Януковичем и другими бывшими высокопоставленными чиновниками.

Среди уголовных производств есть дело об изъятии из государственной собственности 136 гектаров земли, на которой расположена резиденция «Межигорье», и более 30 тысяч гектаров земли в селе Сухолучье.

14 июля министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник заявил, что на территории охотничьего хозяйства Януковича "Сухолучье» в ближайшее время планируется создать национальный парк.