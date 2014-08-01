Крымские потребители воды задолжали Северо-Крымскому каналу 1,7 млн гривень

Потребители воды на территории временно оккупированной территории Крыма задолжали управлению Северо-Крымского канала, обеспечивающего до 85% потребностей полуострова в пресной воде, 1,7 млн грн за 2013 год, а вопросы оформления поставок воды до сих пор не решены.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины.

«Вопросы по оформлению договорных отношений для обеспечения водными ресурсами потребностей Крыма на питьевое водоснабжение и орошение сельскохозяйственных культур, а также по погашению за 2013 год задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн гривен остаются нерешенными», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на проблемы с урегулированием водоснабжения Крыма, Северо-Крымским каналом осуществляется подача воды для выполнения договорных обязательств перед водопользователями Херсонской области. Всего с начала года подано на нужды орошения 229,6 млн куб. м, что позволило сельхозпроизводителям области в зоне действия канала полить 29,1 тыс. га.

Также сообщается, что остальные юго-восточные регионы Украины снабжаются водой в штатном режиме. В частности, в зоне действия канала Днепр-Донбасс полито 5,8 тыс. га земель в Днепропетровской области, на нужды орошения подано 2,9 млн куб. м воды.

Кроме того, Управлением каналов Ингулецкой оросительной системы подано 32,6 млн куб. м воды, из которых 31,4 млн куб. м подано на нужды орошения. В зоне действия канала полито 5,8 тыс. га в Николаевской и 2,2 тыс. га в Херсонской областях.

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Как сообщал УНИАН, Украина обеспечивает до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющей главное русло Днепра с полуостровом. К подаче воды из Северо-Крымского канала привязано около 250 тыс. га земли на полуострове, при этом альтернативы днепровской воде в Крыму на сегодня нет.

Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах, он начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи. Длина канала - 402,6 км, максимальная пропускная способность - 300 куб. м/с.