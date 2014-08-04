Цены на недвижимость в западной Украине будут расти - эксперт

Рынок жилой, офисной и торговой недвижимости Львова, Тернополя, Ивано-Франковска и Ровно в ближайшие несколько лет ожидает активное развитие, прогнозирует проектная группа «Архиматика» со ссылкой на директора Александра Попова.

«Там (на западе Украины - УНИАН) стабильная политическая ситуация, городские власти стараются сделать города привлекательными для жизни и инвестиций, упростить процедуры получения разрешения на строительство… Даже первые результаты на фоне других регионов выглядят обнадеживающе, и привлекают как простых людей, которые имеют возможность выбора, в каком городе жить и работать, так и инвестиции в строительство недвижимости», - сказал Попов.

По его словам, в связи с повышением спроса на новое жилье, а также офисные и торговые объектов цены на недвижимость в западной Украине в ближайшие годы будут расти.

Читайте такжеАренда квартир в Киеве подешевела на 31%

«В настоящее время предложение объектов недвижимости в указанных городах недостаточное, что вероятно приведет к росту цен к тому времени, когда новые проекты выйдут на рынок», - считает эксперт.

Читайте такжеУкраинцы активно скупают недвижимость в Дании - СМИ

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» создана в 2005 году. Компания предоставляет комплекс услуг архитектурного и строительного проектирования. «Архиматика» проектировала такие объекты: ЖК «Паркове місто», ЖК «Комфорт Таун», 101 TOWER, ТРЦ «RESPUBLIKA», «VICTORY TOWERS», ЖК «Столичный» и другие.