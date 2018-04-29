Земля для защитников Украины

Госземагентство еще в мае выступило с инициативой выделить земельные участки участникам АТО на востоке Украины. Для этих целей изыскали более 2,5 тыс. земельных массивов общей площадью 18,4 тыс. га. При этом отмечалось, что массив земли может быть увеличен. Одобрил инициативу и Кабмин, поручив Министерству обороны, МВД, Службе безопасности, Государственной пограничной службе и другим ведомствам подготовить и предоставить Госземагентству списки военных, которые служат в зоне антитеррористической операции. Но поручение правительства выполнили только Управление государственной охраны и Главное управление Национальной гвардии Украины. Как рассказали УНИАН в Минобороны, причиной медленного формирования списков является риск разглашения информации о служащих в зоне АТО.

«Статьей 3 закона Украины «О борьбе с терроризмом» предусмотрено, что одними из основных принципов борьбы с террористами является неразглашение информации о технических приемах и тактике проведения АТО, а также о составе ее участников», - пояснил начальник управления прессы Минобороны Богдан Сеник.

Несмотря на это, в Минобороны и других силовых ведомствах заявили о поддержке инициативы Госземагентства и пообещали сформировать и предоставить окончательные списки военнослужащих по окончании антитеррористической операции.

В свою очередь в Госземагентстве отметили, что списки были необходимы для индивидуального контакта с военнослужащими с целью информирования их о перечне документов, которые необходимо подать для получения земельных участков в собственность, и гарантирования того, что все без исключения военные, которые принимают участие в АТО и желают стать землевладельцами, получат свой надел.

Земельное ведомство, в виду отсутствия надлежащих списков, обратилось к руководителям силовых структур с предложением провести разъяснительную работу и сообщить военнослужащим о возможности получения в собственность земельных участков. В случае принятие военными положительного решения, им необходимо лично обращаться в органы Госземагентства.

По старой схеме

Чтобы выделить землю военным, решили не выдумывать велосипед и действовать в рамках действующего законодательства. А оно дает право на бесплатное получение участка каждому гражданину нашей страны: не более 2 га – для ведения личного сельского хозяйства, не более 0,12 га – для садовничества и 0,1-0,25 га (в зависимости от месторасположения участка) – для застройки. То есть, это касается и защитников Украины, воюющих сейчас с российскими террористами в Донбассе.

Как уточнили в земельном ведомстве, по закону, чтобы получить участок, необходимо ходатайство в территориальное управление Госземагентства или органы местного самоуправления (в зависимости от места расположения участка и его назначения). При этом к ходатайству должен быть прикреплен графический материал с желаемым местом расположения земельного участка. Указанные органы в месячный срок рассматривают ходатайство и на бесплатной основе предоставляют разрешение на разработку проекта землеустройства, что может занять полгода. Затем проект должен быть согласован с органами Госземагентства или местного самоуправления. Но это еще не все. Далее необходимо получить выписку из земельного кадастра и решение о выделении земли. И только после этого обратиться в Государственную регистрационную службу для регистрации права на землю и получения свидетельства о праве собственности на участок. Впрочем, до последней инстанции доходят единицы.

В Госземагентстве признают, иметь право на землю и реально ее получить – не одно и то же. Процедура оформления земли считается одной из наиболее сложных, длительных и коррумпированных сфер в стране. «Поэтому наша задача - сделать так, чтобы каждый участник АТО, который написал заявление на получение участка, реально его получил. Не декларативно, а фактически», - сказал УНИАН глава Госземагентства Сергей Рудык.

Чиновник уверяет, что ведомство будет делать все, чтобы максимально упростить и сократить процедуру получения земли военнослужащими. К примеру, разрабатывать проект землеустройства планируют в течение одного месяца вместо шести. Также обещают помочь с правильным оформлением необходимых документов. Содействовать участникам АТО в этом вопросе поручено руководителям всех территориальных органов Госземагентства. Подключиться должны и местные власти.

«Если человек захочет получить землю в пределах населенного пункта, то это уже прерогатива органов местного самоуправления. Поэтому я также обратился письменно к каждому мэру областного центра, каждому облсовету с просьбой не «отфутболивать» эту категорию людей. К примеру, я обратился к Кличко, и по Киеву уже есть заявления на получение земли около 30 военных», - подчеркнул Рудык.

Здоровый скептицизм

С начала реализации инициативы Госземагентства появились две группы скептиков. Первая считает, что военные, как и другие граждане, будут годами стоять в очередях на получение обещанной им земли. Вторая предполагает, что землю военным таки дадут, но получат ее не реальные участники боевых действий, а высший офицерский состав во главе с генералами, многие из которых участвуют в АТО лишь косвенно. Но в Госземагентстве убеждают, что этого не произойдет ввиду необходимости индивидуального обращения каждого военного.

«Некоторые силовые ведомства предлагали передать им землю целыми массивами для самостоятельного распределения между участниками АТО. Однако в таком случае мы не могли бы отследить, кому эта земля достанется. А индивидуальное обращение обеспечивает индивидуально получение. Если мы не даем землю для коллективного распределения, то нет вариантов с генералами, о которых все говорят», - отметил Рудык.

Впрочем, у необходимости личного обращения есть и другая сторона медали. Заявления на бесплатное получение в собственность земельных участков под строительство или ведение сельского хозяйства на 22 июля подали лишь 44 военнослужащих. По словам Рудыка, это связано с тем, что военные просто не верят в реальную возможность получения участка, считая данную инициативу популистской. Это и не удивительно - слишком много декларативных обещаний давали украинцам чиновники и политики. В Госземагентстве надеются, что обращений участников АТО на получение земли станет больше после окончания военных действий на востоке. Но в первую очередь все зависит от самих чиновников и от того, смогут ли они отказаться от привычных коррупционных схем с использованием бюрократических проволочек. Рудык заверяет, что препятствовать получению земли военным чиновники не посмеют, а те, кто будет затягивать этот процесс – понесут наказание.

«В органах Госземагентства с теми, кто будет затягивать оформление документов, разговор будет коротким - замечание, выговор, увольнение. Не смогут разгуляться и коррупционеры. Уверен, что на запрос получить «штуку баксов» за принятие законного решения от вернувшегося с АТО человека, чиновник, в лучшем случае, будет получать в зубы», - сказал Рудык.

Он убежден, что обещанную землю военнослужащие получат. И хочется в это верить. Ведь кто как не человек, защищающий от врага каждый клочок родной земли, имеет право на то, чтобы этой землей владеть.

Виктор Нагорский (УНИАН)