В Украине упростили процедуру регистрации частных домов

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил новый порядок регистрации недвижимого имущества - дачных и садовых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.

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"Фактически, мы полностью упростили процедуру государственной регистрации и прав собственности на частные дома, построенные до 5 августа 1992 года. Речь идет о системе регистрации садовых домов и дач, которые до сих пор сложно перерегистрировались", - сказал он.