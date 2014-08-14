На полную реконструкцию «Украинского дома» нужно 40 млн гривень

Директор осударственного предприятия «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Юрий Стельмащук оценивает минимальную стоимость полной реконструкции здания центра в 40 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга по случаю старта реконструкции «Украинского дома».

«Для полной реконструкции необходимо 40 млн грн, а то и больше», - сказал директор.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжает проводиться инвентаризация имущества госпредприятия, поэтому сумма конечных затрат, которые необходимы на восстановление, сейчас уточняется.

Вместе с тем, для частичного восстановления помещения «Украинского дома», которое пострадало после событий ноября-февраля 2013-2014 годов в центре Киева, по словам Стельмащука, необходимо потратить около 600 тыс. грн.

«600 тыс. грн необходимо для того, чтобы «завести» это все (провести частичную реконструкцию - УНИАН). Эти деньги есть. Государственное управление делами их нашло и нам их передает», - сказал он.

Директор «Украинского дома» отметил, что этак сумма учитывает только частичный ремонт здания, который необходимо провести для запуска работы центра 20 августа.

«Для того чтобы запуститься по факту необходимо заменить окна, которые прострелены (часть мы уже заменили), отремонтировать санузлы, закупить выставочное оборудование, которое сохранилось на 30%, запустить вентиляцию... В принципе 600 тыс. грн - это реальная сумма, для того чтобы помещение начало работать», - сообщил директор, добавив, что полная реконструкция будет проводиться по плану около двух лет параллельно с обычным режимом работы «Украинского дома».

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В ходе брифинга Стельмащук также поблагодарил компанию «Хенкель Баутехника (Украина)» за оказанную благотворительную помощь в предоставлении стройматериалов, которые вошли в перечень, составленный по результатам предварительной оценки повреждений рабочей комиссией. Так, компания передала «Украинскому дому» более 1 тыс. литров краски и других стройматериалов для реконструкции 3,5 тыс. кв. м внутренних помещений.

«Мы предлагали помощь 4 зданиям: «Украинскому дому», «Октябрьскому дворцу», Консерватории и Киевской городской администрации. Из этих четырех зданий первым откликнулся «Украинский дом». Остальным зданиям мы готовы помогать, но пока процесс не начался», - отметила присутствующая на брифинге директор по маркетингу «Хенкель Баутехника (Украина)» Ольга Ступина, добавив, что на ремонт этих 4 зданий компания предлагала выделить стройматериалы на общую сумму около 400 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, центр Киева серьезно пострадал в ходе массовых протестов против действий украинской власти во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Во время акций протестов в начале 2014 года в здании «Украинского дома» разместился резерв внутренних войск и отряда «Беркут». В ночь на 26 января активисты Майдана освободили здание от силовиков, однако во время штурма «Украинский дом» получил значительные повреждения. В дальнейшем в здании были обустроены, в частности, пункт обогрева и места базирования представителей самообороны.

Согласно сообщению на сайте, 1 августа «Украинский дом» полностью освободила последняя 27 сотня самообороны, которая вместе с представителями батальона «Айдар» переедет в тренировочный лагерь под Киевом. С 20 августа «Украинский дом» планирует полностью возобновить свою работу.