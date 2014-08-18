Украинские строители снизили объемы работ на 12,4%

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 13,5% - до 12,572 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 9,9% - до 5,89 млрд грн, а по строительству нежилых объектов - сократился на 27,4%, до 6,682 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 11,3% - до 13,039 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-июле составили 84,6% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – 8% и 7,4% соответственно.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 13,3% - до 5,819 млрд грн, выполнив 22,7% от общего объема работ в стране.

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Рост объемов строительства по итогам января-июля был зафиксирован только в Черниговской (на 37%, до 0,307 млрд грн), Ровненской (на 35,4%, до 0,622 млрд грн), Одесской (на 26,8%, до 2,319 млрд грн) и Тернопольской (на 10,8%, до 0,355 млрд грн) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-июне 2014 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% - до 21,492 млрд грн.

В 2013 году стройпредприятия сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 году - на 14%, до 62,28 млрд грн.