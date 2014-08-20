В Украине могут снизить минимальный уровень арендной платы за землю

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно размера платы за земельный участок, переданный в аренду физическим лицам» опубликован на сайте парламента.

Уровень платы за земельные участки, арендованные юридическими лицами, а также участки, предоставленные для размещения, строительства, обслуживания и эксплуатации объектов энергетики, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии, включая технологическую инфраструктуру таких объектов, останется на прежнем уровне – не менее 3% в год от нормативной денежной оценки участка.

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«Реализация норм законопроекта позволит сбалансировать финансовую составляющую платы за аренду земельного участка и обеспечить государственные гарантии защиты социально незащищенных категорий населения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля вступил в силу закон о предотвращении финансового кризиса и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров. Данный закон, вместе с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, обусловливающих политику реформ правительства и открывающих доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долларов.

Среди прочего законом предусмотрено повышение минимального уровня ставки арендной платы за земельные участки до не менее 3% в год от нормативной денежной оценки участка.