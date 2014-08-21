Минюст пытается вернуть украинскую недвижимость в оккупированном Крыму на 1,5 млрд гривень - ГУД

Об этом рассказал глава Госуправления делами Сергей Березенко в интервью журналу Новое время. Читайте такжеУкраина решила отобрать у России часть имущества бывшего СССР - Семерак

"Есть еще в Крыму наши дачи, их стоимость - порядка 1,5 млрд гривень. И около 80 тыс га земли. Это имущество Украины сейчас незаконно удерживается силами правительства Сергея Аксенова. Соответственно, сейчас к ним доступа нет. Министерство юстиции готовит сейчас иски от имени Украины в международных судах, и мы сделаем все, чтобы вернуть собственность Украины", - рассказал глава ГУД.

Продолжение интервью читайте в новом выпуске журнала Новое время 22 августа.