Минюст пытается вернуть украинскую недвижимость в оккупированном Крыму на 1,5 млрд гривень - ГУД
12:09, 21 августа 2014Недвижимость
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Минюст пытается вернуть украинскую недвижимость и земли, которые находяться в оккупированном Крыму.
Минюст пытается вернуть украинскую недвижимость / uainfo.org
Об этом рассказал глава Госуправления делами Сергей Березенко в интервью журналу Новое время. Читайте такжеУкраина решила отобрать у России часть имущества бывшего СССР - Семерак
"Есть еще в Крыму наши дачи, их стоимость - порядка 1,5 млрд гривень. И около 80 тыс га земли. Это имущество Украины сейчас незаконно удерживается силами правительства Сергея Аксенова. Соответственно, сейчас к ним доступа нет. Министерство юстиции готовит сейчас иски от имени Украины в международных судах, и мы сделаем все, чтобы вернуть собственность Украины", - рассказал глава ГУД.
Продолжение интервью читайте в новом выпуске журнала Новое время 22 августа.
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