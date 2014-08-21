Кабмин демонополизировал рынок оценки недвижимости - Петренко

Кабинет министров отменил постановление правительства Николая Азарова, которым был монополизирован рынок оценки в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, 20 августа на заседании правительства было отменено постановление № 231 от 4 марта 2013 года.

Министр объяснил, что этим постановлением правительство Азарова фактически создало монопольную структуру в масштабах всей страны, которая занимались оценкой недвижимого имущества, земли, автомобилей, оборудования, предприятий и тому подобное, и это привело к тому, что граждане больше года были вынуждены переплачивать в 10 и больше раз за услуги оценки. Кроме того, с этого рынка были вынуждены уйти тысячи частных предпринимателей-оценщиков, которые утратили право на деятельность по оценке, сказал Петренко.

По словам министра юстиции, рынок оценки демонополизирован, и те предприниматели-оценщики, которые имеют действующие лицензии, могут возобновлять свою работу.

“Те предприниматели, которые имеют лицензии субъекта оценочной деятельности, автоматически имеют право проводить оценочную деятельность и получают доступ к социальной программе по оценке”, - сказал Петренко.

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Кроме того, министр добавил, что правительство и в дальнейшем будет работать над ликвидацией псевдогосударственных структур, которые зарабатывают на ненужных для граждан услугах. “Мы видим, что есть много скрытых административных услуг, которые предоставляются государственными предприятиями якобы добровольно, а в действительности принудительно. Правительство будет отменять все эти услуги, так называемые “сервисы”, которые предоставляют десятки и сотни действительно государственных предприятий и учреждений”, - сказал Петренко.