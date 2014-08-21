На подготовку жилья к отопительному сезону потратят 850 млн гривень

На осуществление работ по подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону 2014-2015 годов предусмотрено 849,8 млн грн, более 60% из которых уже освоены.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), такие данные были озвучены во время селекторного совещания заместителя министра Андрея Белоусова с представителями регионов.

«На осуществление работ по подготовке жилья к отопительному периоду предусмотрены в местных бюджетах и за счет других источников финансирования средства в сумме около 849,8 млн грн. Показатель освоения соответствующих средств составляет 60,4%», - сказано в сообщении.

По данным Минрегиона, всего по Украине предусмотрено комплексно подготовить к осенне-зимнему периоду почти 189 тыс. домов, в том числе более чем 158 тыс. жилых домов коммунальной собственности.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, по состоянию на 15 августа к новому отопительному сезону в Украине уже подготовлено 130,4 тыс. жилых домов, что составляет 69,1% от планового показателя. При этом наиболее высоким показателем комплексной подготовки жилого фонда к зиме характеризуется Николаевская область - 86,9% от плана.