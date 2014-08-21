Переселенцы с востока и Крыма активно приобретают жилье в Киеве

Переселенцы из зоны проведения антитеррористической операции, оккупированного Крыма, а также близлежащих к этим регионам областей активно приобретают жилье в Киеве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба одного из крупнейших столичных застройщиков – холдинговой компании «Киевгорстрой».

«За последние пару месяцев количество киевлян, которые приходили купить квартиру, уменьшилось процентов на 40. Однако эти 40% восполнили жители Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской областей, Крыма», - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что благодаря активности переселенцев на рынке первичной недвижимости Киева обвала продаж в столице не произошло. Количество сделок осталось примерно на уровне прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из района проведения антитеррористической операции на востоке Украины в другие регионы переселено 89 тыс. 187 человек, в том числе 30 тыс. 858 детей, 12 тыс. 513 инвалидов и лиц преклонного возраста.

В то же время, по данным агентства ООН по делам беженцев в Украине, Беларуси и Молдове, количество вынужденных переселенцев из Крыма и зоны АТО в Украине достигло более 190 тыс. человек.

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Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входи в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.

В 2013 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 17 жилых домов, из которых 16 – в Киеве на 3,44 тыс. квартир общей площадью 260 тыс. кв. м. Чистая прибыль холдинга в прошлом году по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 41,6% по сравнению с 2012 годом - до 80,45 млн грн.