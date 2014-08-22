В Украине оценивать недвижимость будут, исходя из рыночной цены объекта

Оценочной стоимостью недвижимого имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей является рыночная стоимость объекта такой оценки.

Соответствующая норма закреплена постановлением Кабмина №358 от 21 августа, текст которого обнародован на правительственном веб-сайте.

Правительство также обязало Фонд госимущества (ФГИ) незамедлительно обеспечить беспрепятственный и бесплатный доступ к информации единой базы отчетов об оценке имущества субъектам оценочной деятельности, нотариусам, контролирующим органам и др.

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При этом документом предусматривается, что информация из отчетов об оценке имущества и экспертной оценки земельных участков вносится в единую базу таких отчетов на бесплатной основе.

Помимо этого, Кабмин обязал Фонд госимущества в течение 10 дней принять необходимые меры и привести деятельность субъектов оценочной деятельности в соответствие с требованиями законов «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и «Об оценке земель».

Как сообщал УНИАН, 21 августа министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Кабинет министров указанным постановлением отменил постановление предыдущего правительства №231 от 4 марта 2013 года и принятые в его исполнение приказы Фонда госимущества, которыми был утвержден новый порядок сертификации субъектов оценочной деятельности и проведения оценки для целей налогообложения. Петренко отметил, что таким образом, правительство ликвидировало действовавшие коррупционные схемы в данной сфере и демонополизировало рынок оценки. По его словам, принятые при правительстве Азарова регуляторные акты привели к тому, что граждане больше года были вынуждены переплачивать в 10 и больше раз за услуги оценки. Кроме того, с этого рынка были вынуждены уйти тысячи частных предпринимателей-оценщиков, которые утратили право на данную деятельность.

По словам министра юстиции, теперь рынок оценки демонополизирован, и те предприниматели-оценщики, которые имеют действующие лицензии, могут возобновлять свою работу.

Ранее, предприниматели-оценщики, неоднократно выступали за отмену постановления Кабмина №231.