Дальнейшее падение гривни может спровоцировать подорожание жилья - эксперт

Дальнейшая девальвация национальной валюты и последующий рост цен на топливо и строительные материалы может привести к новому подорожанию жилья на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба одного из крупнейших столичных застройщиков – холдинговой компании «Киевгорстрой».

«Если гривня и дальше будет падать, то само собой, что цены вырастут, потому что подорожает все – материалы, комплектующие, расходы на доставку и т.д.», - сообщили в пресс-службе, добавив, что размер роста цен будет зависеть от масштабов девальвации нацвалюты.

В компании уточнили, что из-за роста доллара с 8 гривень до 13, уже существенно выросли цены на комплектующие и топливо. Поэтому в «Киевгорстрое» за последние несколько месяцев были вынуждены поднять цены на жилье на 15-20% в зависимости от объекта.

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В то же время, в стройкомпании уверяют, что если дальнейшей девальвации удастся избежать, то подорожания жилья также не произойдет.

«Если правительство сможет удержать удешевление национальной валюты, а финансовая помощь МВФ будет направлена действительно на реформы и стабилизацию экономики, тогда цена расти не будет», - резюмировали в «Киевгорстрое».

Как сообщал УНИАН, в начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., обновив, таким образом, исторический минимум за последние 4 месяца. В пятницу, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до уровня 13,6000/13,8000 грн/долл., установив очередной исторический минимум.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2014 года по сравнению с июнем выросла на 1,27% - до 15 195 грн/кв. м. При этом по сравнению с июлем 2013 года цены на «первичке» увеличились на 12,4%. Стоимость жилья на первичном рынке столицы резко подорожала в апреле текущего года, когда застройщики, ссылаясь на рост курса доллара, а также подорожание стройматериалов и горючего, повысили стоимость жилья на 11%.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входи в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн. В 2013 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 17 жилых домов, из которых 16 – в Киеве на 3,44 тыс. квартир общей площадью 260 тыс. кв. м. Чистая прибыль холдинга в прошлом году по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 41,6% по сравнению с 2012 годом - до 80,45 млн грн.