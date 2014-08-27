Львов и Одесса побили рекорд по количеству приезжих и цене за проживание

Главными точками преткновения своего маршрута они избрали Львов и Одессу. Именно в этих городах с 23 по 25 августа был отмечен небывалый приток туристов за последние годы. По самым скромным подсчетам только во Львове в праздничные выходные поселилось более 50 000 приезжих. Такому ажиотажному приплыву гостей способствовал и патриотический дух города, и концерт знаменитой группы «Океан Эльзы», который состоялся в эти дни на стадионе «Львов-Арена». По статистике агрегатора посуточной аренды Day.lun.ua, цены на съемное посуточное жилье в это время подскочили во Львове в 3-4 раза. При этом уже за две недели до выходных найти квартиру было практически невозможно. Сложно было снять и номера в гостиницах. Туроператоры и собственники отелей отмечают, что с 22 по 25 августа были заняты даже VIP и президентские апартаменты. Желающим посетить Львов приходилось селиться за городом в близлежащих населенных пунктах. В связи с таким наплывом туристов, все кафе и рестораны города были заполнены до отказа, а таксисты сразу же взвинтили цены на проезд в несколько раз. Гиды Львова впервые за последние месяцы отказывали в проведении экскурсий, так как просто не успевали обслуживать приезжих.

Повышение стоимости посуточной аренды жилья, цен в точках общественного питания и на такси отмечены, хоть и в меньшей мере, в праздничные дни также в Одессе, куда на выходные тоже приехало немало людей. В первую очередь, их, конечно же, привлекают море и прекрасная погода в конце августа. Но множество мероприятий, проводимых здесь на праздники, тоже внесло свою лепту в увеличение количества приезжих, часть из которых не стали уезжать из города сразу после празднования Дня независимости, а остались еще и на чествование 220-летия Одессы, которое будет отмечаться 28 августа. Предполагается, что в этот период здесь тоже будет негде яблоку упасть, так как по плану тут состоится масса интересных конкурсов, концертов и представлений. Словом, зрелищ будет предостаточно.

Специалисты отмечают, что Львов и Одесса стали настоящими фаворитами летних туристических маршрутов Украины. По оценкам аналитиков, в год Одессу посещает около 1 млн. человек, а Львов – около 600 тыс. туристов. Правда, в отличие от прошлых лет, сюда сейчас практически не едут на отдых из России и Белоруссии, но при этом возросла численность украинских туристов, среди которых много молодежи. Несмотря на сложную ситуацию в стране, в известных туристических центрах, таких как Одесса и Львов, на сегодняшний день, складывается положительная тенденция проведения отдыха и досуга для приезжих, и каждый активный туристический сезон способствует свежему притоку гостей сюда в будущем, а следовательно – развитию регионов, появлению новых отелей и кафе, открытию местных музеев и развлекательных центров.