Правительство выделит 78 млн гривень на жилье для участников АТО

Правительство приняло распоряжение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 78,2 млн грн для обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористических операциях, проведении мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе и других специальных мероприятиях по защите государства, а также тяжелораненых военнослужащих – участников АТО.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В частности, планируется приобрести квартиры и достроить ранее начатые жилые объекты с введением их в эксплуатацию в 2014 году.

По данным министерства, 5,1 млн грн будут направлены облгосадминистрациям на приобретение жилья семьям погибших военнослужащих, а также военнослужащим с ампутированными конечностями и повреждением позвоночника. 41,6 млн грн будут выделены Министерству обороны и 31,5 млн грн – Администрации Государственной пограничной службы на завершение ранее начатого капитального строительства и реконструкции объектов жилищного и коммунального назначения с высокой степенью готовности (более 65%) для обеспечения жильем военнослужащих – участников АТО и членов их семей.

Ка сообщал УНИАН, в середине августа правительство выделило 23 млн грн на обеспечение жильем семей военнослужащих, погибших в ходе АТО.