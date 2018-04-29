Война подымает цены на аренду жилья

Военные действия на Донбассе вынуждают жителей региона покидать свои жилища. По разным оценкам, из зоны АТО выехали от 120 до 285 тысяч человек. Государство и волонтеры всячески помогают переселенцам с востока в размещении, но мест хватает далеко не всем. Зачастую не лучшие условия проживания и ограниченное количество мест вынуждает мигрантов искать жилье самостоятельно. Однако в процессе поиска у них возникает немало трудностей. Приобрести жилье могут позволить себе единицы. А найти съемную квартиру, соответствующую потребностям и возможностям переселенцев, многие из которых покидают зону АТО без гроша в кармане, с каждым днем все сложнее. В Киеве, а также в близлежащих к Донбассу областях, куда беженцы с востока едут в первую очередь, спрос на аренду жилья существенно вырос. При этом арендодатели квартир «эконом-класса», пользующихся наибольшей популярностью, начали повышать цены.

Бегут от войны

По данным ООН, в регионах Украины, охваченных боевыми действиями, проживают около 3,9 млн человек. Угроза жизни вынуждает десятки тысяч украинских граждан покидать свои дома. По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джона Гинга, еще в начале августа число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в стране достигало 118 тысяч. Еще около 169 тыс., по официальным данным, бежали на территорию России. Однако Гинг утверждает, что это неполная картина, ведь многие из тех, кто покинул свои дома, не заявляют об этом властям Украины и не обращаются за помощью.

Как бы там ни было, но количество беженцев из зоны АТО продолжает расти стахановскими темпами. Только по официальным данным Межведомственного координационного штаба в Украине количество переселенцев из Крыма и зоны АТО на 16 августа составляло чуть более 109 тыс., а уже к 24 августа - превысило 126 тыс. человек. При этом самая сложная ситуация с размещением граждан и организацией их жизнеобеспечения складывается в Киеве (принято более 22 тыс. человек), а также в Запорожской (16,3 тыс.), Днепропетровской (15,1 тыс.) и Харьковской областях (14,3 тыс.). Скорее всего, реальное количество беженцев, едущих в эти регионы, существенно выше. Ведь многие жители Донбасса выезжают к родственникам, селятся у небезразличных людей или ищут жилье самостоятельно. Участники рынка недвижимости признают: переселенцы из оккупированного Крыма и зоны АТО во многих городах значительно активизировали рынок и даже подстегнули рост цен.

Спрос активизировали

Любопытно, что переселенцы из зоны АТО не только арендуют квартиры, но и приобретают жилье. Как рассказали УНИАН в пресс-службе одного из крупнейших столичных застройщиков – холдинговой компании «Киевгорстрой», переселенцы из зоны проведения антитеррористической операции, оккупированного Крыма, а также близлежащих к этим регионам областей активно приобретают жилье в Киеве. «За последние пару месяцев количество киевлян, которые приходили купить квартиру, уменьшилось на 40%. Однако эти 40% восполнили жители Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской областей, Крыма», - сообщили в пресс-службе «Киевгорстроя».

Впрочем, большинство экспертов признает, что количество переселенцев, которые могут позволить себе приобрести жилье, крайне несущественно, а их значительная часть в структуре общих продаж связана лишь с тем, что активность других покупателей на рынке недвижимости близится к нулю.

Намного большей части беженцев приходится искать съемное жилье. По информации компании First Realty Group (включает в себя столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane), наибольшим спросом у переселенцев пользуются недорогие варианты. «По нашим данным, они почти не интересуются дорогим жильем. В основном спрос существует на квартиры «эконом-класса» - самый дешевый сегмент жилья, стоимость аренды которого составляет от 2 до 3,5 тыс. грн в месяц», - утверждает пресс-секретарь First Realty Group Леся Панченко.

В свою очередь, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Рубанов отмечает, что многие переселенцы тянутся в Киев из-за высокого уровня жизни и большей вероятности найти работу. Как следствие, спрос на аренду в столице вырос на 30-40%. «Спрос на аренду вырос на 30-40%, ведь еще в мае-июне рынок аренды был в плачевном состоянии. Многие переселенцы снимают жилье в пригороде, потому что в самом Киеве дороговато», - рассказал Рубанов, добавив, что повышенный спрос также подстегнул и рост цен на аренду жилья «эконом-класса» - цены выросли примерно на 15-20%.

Еще существенней, по словам экспертов, переселенцы повлияли на рынки аренды жилья близлежащих к зоне проведения АТО регионов, которые традиционно менее активные, нежели Киев.

«Те граждане, у кого бюджет более скудный, селятся в регионах, где жилье подешевле. Большой наплыв существует в ближайших к зоне АТО регионах – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях», - рассказывает Рубанов. Подтверждают его слова и риэлторы. В частности, в Запорожье спрос на аренду вырос в 2-3 раза.

«Наплыв переселенцев из зоны АТО достаточно серьезно повлиял на рынок аренды жилья Запорожья. Спрос по аренде вырос примерно в 2-3 раза. В большей мере интересуются наиболее дешевым сегментом – это ценовой диапазон от 1,5 до 2 тысяч гривен», - утверждает председатель совета Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) в Запорожье Александр Сычев.

По наблюдениям риэлторов, подобная ситуация наблюдается также в Харьковской и Днепропетровской областях.

Проблемы с поселением

Вместе с тем, самим переселенцам очень непросто найти арендное жилье, отвечающее их запросам по качеству и финансовым возможностям. Да и сами арендаторы зачастую не хотят сдавать жилье гражданам с Донбасса.

«Очень долго не могли найти квартиру в Киеве. Не хотят брать с донецкой пропиской и с кошкой (забрали с собой). В итоге, вот уже три дня как живем на левом берегу в однокомнатной квартире за 6 тыс. грн. Теперь проблема с работой. Ищем», - делится своими переживаниями Татьяна Сысоева, переехавшая в столицу из Донецка.

По словам руководителя аналитического отдела Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуарда Бразаса, большинство отказов арендодателей в поселении сограждан с Донбасса связано с тем, что они, как правило, намерены снимать жилье на короткий срок. «Многие верят, что военные действия на Донбассе закончатся в ближайшее время, что позволит им вернуться в свои дома. При этом переселенцы хотят снять жилье на 1-2 месяца, что часто не устраивает арендодателей, желающих сдать свою недвижимость на более долгосрочный период», - говорит Бразас.

При этом эксперт не отрицает, что во многих случаях отказы в поселении случаются и по другим мотивам. В частности, из-за опасений относительно платежеспособности беженцев с востока, многие из которых уезжают из районов боевых действий в спешке. «Многие люди опасаются, что если переселенцы не смогут трудоустроиться на новом для себя месте, а государство не будет им помогать, то платить за жилье будет нечем», - утверждает Сычев.

Из-за этого бегущим от войны гражданам приходится соглашаться на крупные авансы в 2-3 месячные платы. Однако вынужденные переселенцы, которые потеряли и жилье, и работу, часто таких денег не имеют. К сожалению, ввиду сложнейшей экономической ситуации не всегда им может помочь и государство. В таких условиях содействие в поиске жилья, поселении и трудоустройстве со стороны волонтеров, а также сочувствующих людей должно выходить на первый план. Тем более что эскалация конфликта на востоке в связи с неприкрытой агрессией РФ может существенно усугубить ситуацию с беженцами в стране. Особенно, если арена боевых действий будет разрастаться.

Виктор Нагорский (УНИАН)