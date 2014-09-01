У Яценюка хотят установить штраф за несвоевременную оплату жилкомуслуг

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа.

Соответствующая норма содержится в правительственном проекте закона №4563 от 29 августа 2014 года.

«В случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесения платы за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан платить пеню в размере 0,1 процента суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы долга, кроме определенных законом случаев», - говорится в законопроекте.

Согласно документу, начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление пени осуществляется исполнителем или управляющим многоквартирного дома

При этом предельным сроком внесения платы за жилкомуслуги является 20 число месяца, следующего за расчетным. Пеня за каждый месяц начисляется отдельно.

Законопроектом также предусмотрено, что порядок начисления и взыскания пени утверждается Кабинетом министров Украины.

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Как сообщал УНИАН, мораторий на взимание пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг был введен в 90-х годах прошлого века. Тогда законом предусматривалось, что мораторий может быть снят в случае, если будут погашены долги перед гражданами по выплате заработной платы.

С 2011 года Верховная Рада сняла мораторий на начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ. Однако на законодательном уровне до сих пор не определен размер такой пени и условия ее начисления и взимания, поэтому фактически пеня так и не взималась.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2014 года по сравнению с маем снизилась на 2,5% - до 11,157 млрд грн. При этом в январе-июне текущего года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд грн, что составило 103,2% начисленных за этот период сумм. В 2013 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных в прошлом году сумм.