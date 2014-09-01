Кабмин предлагает страховать объекты общего имущества в многоквартирных домах

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответственности управителя многоквартирным домом за вред, причиненный совместному имуществу.

Такая норма предусмотрена проектом закона «О жилищно-коммунальных услугах», текст которого опубликован на сайте Рады.

«Необходимость принятия проекта обосновывается насущной необходимостью совершенствования законодательного регулирования в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом задач демонополизации и дерегулирования потенциально конкурентных рынков», - говорится в пояснительной записке.

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При этом указывается, что законопроект направлен на усиление прав совладельцев многоквартирных домов на свободный выбор форм управления такими домами.

Также проект закона расширяет права органов местного самоуправления в части полномочия назначать управителей многоквартирных домов.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит повысить эффективность управления общим имуществом многоквартирных домов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря 2013 года в Украине создано 16,847 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет 21,1% от общего количества многоэтажных домов страны.

В прошлом году было создано 22 частных предприятия по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Всего по Украине уже работает 466 таких предприятий.

Кроме того, в течение 2013 года было создано 95 служб единого заказчика, общее количество которых достигло 161.