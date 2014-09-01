Регистрировать строительные декларации теперь будут в центрах админуслуг

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госархстройинспекции.

«С 1 сентября изменяется порядок предоставления административных услуг Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины. Согласно распоряжению Кабинета министров прием деклараций и их выдача после регистрации будет осуществляться центрами предоставления административных услуг (ЦПАУ)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Госархстрйинспекции, ЦПАУ будут принимать декларации о начале выполнения подготовительных и строительных работ, а также о готовности объекта к эксплуатации.

«То есть с 1 сентября для подачи документов на регистрацию соответствующих деклараций гражданам следует обращаться исключительно в региональные ЦПАУ», - подчеркнули в ведомстве.

При этом в пресс-службе отметили, что перераспределение полномочий направлено на минимизацию коррупционных рисков и повышение качества услуг по выдаче указанных деклараций.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман заявлял, что часть функций Госархстройинспекции может быть передана на места, а сама инспекция – переформатирована. По его словам, необходимость таких изменений, в частности, назрела ввиду больших масштабов коррупции в Госархстройинспекциии. По информации Конфедерации строителей Украины, оборот взяток в строительной отрасли составляет около 20 млрд грн в год.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по Указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК) осуществляется по территориальному принципу в порядке проведения плановых и внеплановых проверок.