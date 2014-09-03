Депутаты разрешили переводить дачные дома в жилые

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них местожительства (№ 2363А)

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 301 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с законом, граждане имеют право на перевод дачных и садовых домов, которые удовлетворяют государственным строительным нормам, в жилые дома, в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Решение принимается соответствующими органами местного самоуправления.

Также вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины, по которым местожительством физического лица является жилье, в котором оно проживает постоянно или временно.

Также вносятся изменения в Закон «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине». Ими предусмотрено, что местожительство – жилье, расположенное на территории административно-территориальной единицы, в котором лицо проживает постоянно или временно; регистрация – внесение информации в Единый государственный демографический реестр и в паспортный документ о местожительстве или месте пребывания лица с указанием адреса жилья.

Временно, до проведения реформы административно-территориального устройства, дачные поселения и садовые товарищества в пригородных зонах учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны административно или территориально.

Временно, до проведения реформы административно-территориального устройства, к жителям, объединенным постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющимися самостоятельными административно-территориальными единицами, также относятся жители, которые проживают постоянно за пределами этих административно-территориальных единиц, но жилье которых отнесено к соответствующему селу, поселку или городу.