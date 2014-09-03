Депутаты запретили брать деньги за вступление в ОСМД

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об объединении совладельцев многоквартирного дома” относительно недопущения нарушения прав владельцев квартир и нежилых помещений» (№ 2469а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 305 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что взимание каких-либо взносов или платежей за вступление в ОСМД запрещается.

Членство в ОСМД приобретается на основании поданного письменного заявления владельца (доверенного лица владельца) по решению исполнительного органа объединения. Срок для принятия решения устанавливается уставом и не может превышать 10 календарных дней с момента подачи заявления.

Владелец считается членом объединения, если в установленный для принятия решения срок не получит письменного отказа. Отказ в принятии в объединение должен быть мотивированным, содержать конкретные основания такого отказа и может быть обжалован в судебном порядке.

Все члены объединения имеют равные права в решении любых вопросов деятельности объединения независимо от их статуса, имущественного и финансового состояния и других признаков.

Решение общего собрания должно быть обнародовано на информационных стендах соответствующих домов, а также любым другим предусмотренным уставом способом. Копии решений общего собрания предоставляются под расписку или направляются по почте (рекомендованным письмом) по требованию члена объединения или владельца, который не является членом объединения, не позднее трех рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.

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Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных в Украине объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) по итогам 2013 года выросло на 7,2% - до 16 917 объединений.