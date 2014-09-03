Российские наемники объявили «национализацию недвижимости» беженцев, чтобы вернуть их домой

Российские наемники объявили в Луганской области "национализацию недвижимости" граждан с целью заставить беженцев вернуться домой и таким образом создать картинку для российских каналов о «налаживании мирной жизни».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

"Российские наемники перешли от мародерства и грабежей к попыткам «конфисковать» у мирных жителей недвижимое имущество. В частности, террористы распространяют среди горожан информацию о начале с 11 сентября «национализации» недвижимого имущества жителей города, которые выехали за пределы Луганской области", - сказал Лысенко.

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Выявлять брошенные квартиры и частные дома, по его словам, будут специально назначенные группы путем личного обхода. "Такие действия свидетельствуют о попытке представителей незаконных вооруженных формирований вернуть в Луганск как можно больше жителей для того, чтоб в дальнейшем заставить их стать в ряды террористической организации «ЛНР», принудить к выполнению общественных работы, а также создать видимость «налаживания мирной жизни» в областном центре для организации соответствующей пропагандистской «картинки» в привлеченных российских СМИ", - сказал спикер СНБО.

Он добавил: "Предупреждаем об этой провокации, и напоминаем, что по этому поводу можно обращаться в Министерство внутренних дел Украины на номера колл-центра МВД: (044) 254-91-02 и 0-800-50-02-02".