Оккупанты Крыма хотят отобрать собственность Таруты на полуострове

Следующий из объектов украинских олигархов в оккупированном Россией Крыму, который может перейти в собственность непризнанной республики, - лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское» в прибрежном Партените. Он принадлежит структурам губернатора Донецкой области Сергея Таруты, передают "Новости Крыма".

Как сообщил нелегитимный председатель Госсовета аннексированного Крыма Владимир Константинов, прокуратура республики уже проводит проверку законности приватизации комплекса. «Прокуратура проинформирована сегодня Сергеем Аксеновым, чтобы она приняла к производству дело по вопросу приватизации пансионата «Айвазовское» в Партените», - сказал он и добавил, что «это тоже очень скандальный объект».

Читайте такжеМеткомбинаты Таруты на грани остановки из-за нехватки коксаНапомним, в середине июля прокуратура оккупированного Крыма предъявила иск в суд с требованием признать недействительными ряд решений поселкового совета Партенита 2007-2010 годов о передаче закрытому акционерному обществу «Лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское» в аренду земельных участков.