Штрафы за долги по коммуналке могут ввести с 2015 года

Пеня для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, предусмотренная новой редакцией закона «О жилищно-коммунальных услугах», в случае принятия Верховной Радой вступит в силу уже с 1 января 2015 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения министерства Наталья Хоцяновская.

При этом она напомнила, что норма о взыскании пени действовала и продолжает действовать в украинском законодательстве.

«Статьей 20 закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» установлено, что одним из обязательств потребителя является «в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в установленных законом или договором размерах». Однако размер и порядок начисления пени законодательно не определен», - цитирует Хоцяновскую пресс-служба Минрегиона.

В то же время, чиновник отметила, что новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. При этом пеня за каждый месяц начисляется отдельно, то есть за 1 месяц размер пени может достигать максимум 3%.

«Для примера: при возникновении у потребителя задолженности в размере 100 грн в месяц ему будет начислена пеня в размере 3 гривень», - резюмировала Хоцяновская.

Поэтому, по ее мнению, введение пени является в большей мере психологической, нежели материальной мерой в решении проблемы задолженности населения за жилкомуслуги.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады новую редакцию законопроекта «О жилищно-коммунальных услугах» (проект закона №4563 от 29 августа 2014 года), которая, среди прочего предлагает установить пеню для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. Согласно документу, начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление пени осуществляется исполнителем или управляющим многоквартирного дома

При этом предельным сроком внесения платы за жилкомуслуги является 20 число месяца, следующего за расчетным. Пеня за каждый месяц начисляется отдельно.

Законопроектом также предусмотрено, что порядок начисления и взыскания пени утверждается Кабинетом министров Украины.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2014 года по сравнению с июнем снизилась на 1,1% - до 11,032 млрд грн. При этом в январе-июле 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 22,4 млрд грн, что составило 103,5% начисленных за этот период сумм. В 2013 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных в прошлом году сумм.