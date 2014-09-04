Кабмин предлагает использовать спецсчета для оплаты жилкомуслуг

Кабинет министров Украины предлагает внедрить счета со специальным режимом использования для оплаты услуг централизованного тепло- и водоснабжения с целью погашения займов международных финансовых организаций (МФО).

Соответствующее предложение содержится в правительственном законопроекте № 4557а от 28 августа 2014 года.

В частности, документ предлагает дополнить Закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» статьей 19-1, которой утверждается порядок расчетов за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно данной норме, оплата услуг централизованного водоснабжения и водоотвода потребителями осуществляется путем перечисления средств на текущие счета со специальным режимом использования (спецсчета) для проведения расчетов с энергопоставщиком, а также для погашения займов, полученных от МФО.

При этом в законопроекте говорится, что оплата потребителями услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу путем перечисления средств на спецсчета является обязательным условием договора о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Оплата данных услуг путем перечисления средств на другие счета запрещается.

Помимо этого, данный проект закона предлагает внести изменения в Закон Украины «О теплоснабжении», которые предусматривают возможность использования средств со спецсчетов, которые согласно закону используются для проведения расчетов с гарантированным поставщиком природного газа, также для погашения займов, полученных от МФО.

Как говорится в пояснительной записке к документу, его принятие позволит обеспечить эффективное функционирование сферы тепло-, водоснабжения и водоотвода, улучшить состояние расчетов за потребленные энергоносители и создаст условия для погашения предприятиями займов, полученных от международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, долг потребителей газа перед НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 13 августа 2014 года составил 19,8 млрд грн. Долг предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 89% указанной суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - почти 10%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%. При этом, по данным «Нафтогаза», средний уровень расчетов за природный газ по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 остался неизменным и составляет 46%.