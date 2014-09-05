Арестованное имущество почти на 1 млрд гривень выставили на продажу

С начала запуска системы электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) в мае текущего года, исполнительная служба выставила на продажу 4,2 тыс. лотов общей стоимостью 973 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства юстиций Украины со ссылкой на главу ведомства Павла Петренко.

«С начала работы СЭТАМ на сайте размещено 4200 лотов на общую сумму 973 млн грн. При этом реализуется очень разнообразное имущество, начиная от имущественных комплексов и квартир, и заканчивая телефонами, бытовой техникой и одеждой», - говорится в сообщении Минюста.

Как отметил Петренко, до внедрения СЭТАМ, основным реализуемым на торгах имуществом были автомобили и недвижимость.

«Раньше из всего имущества, которое выставлялось на торги, 95% составляли автомобили и недвижимость, которые являются наиболее ликвидным товаром. Все остальное либо разворовывалось, или списывались. Поэтому государство имело миллионные убытки. Сейчас автомобили и недвижимое имущество составляют лишь около половины от всех реализованных лотов», - цитирует Петренко пресс-служба.

Министр также добавил, что в прошлом году с первых торгов реализовывалось лишь 3% имущества, тогда как теперь этот показатель превышает 60%.

«Торги специально срывались для того, чтобы уценить стоимость лота сначала на 30%, а затем на 50%. А потом продать их за бесценок приближенным к бывшему руководству министерства людям», - пояснил Петренко.

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Кроме того, он сообщил, что за время работы СЭТАМ в торгах приняли участие 3 тыс. участников. При этом, благодаря высокой конкуренции в ходе торгов, были случаи, когда цену на один и тот же лот участники поднимали более 400 раз. Всего сайт торгов посетило около 426 тыс. граждан. Всего за 2 месяца проведения аукционов через СЭТАМ было проведено 730 аукционов. Как отметил Петренко, вырученная от продажи лотов сумма превысила общую стартовую стоимость более чем на 20%.

«До начала работы СЭТАМ разница между первоначальной стоимостью выставленных лотов и ценой их продажи не превышала 0,5%. Сейчас, когда мы проводим открытые онлайн-аукционы по всей Украине, при стартовой стоимости выставленных лотов на уровне 65 млн грн, имущество удалось реализовать за 80 млн грн. Рост стоимости в ходе торгов составил более 20%», - резюмировал министр.

Как сообщалось, Система электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) начала работать 1 мая 2014 года в четырех пилотных регионах: Винницкой, Днепропетровской, Львовской областях и Киеве. Первые онлайн-аукционы по продаже конфиската состоялись 1 июля.

В июне решением правительства пилотный проект был распространен еще на 6 регионов: Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Харьковскую и Черниговскую области. В этих регионах первые торги состоялись в начале августа.

В августе правительство приняло решение о расширении географии проекта на территорию всей Украины, кроме территории оккупированного Крыма, Луганской и Донецкой областей.