Время оформления заявки на регистрацию недвижимости обещают сократить до 10 минут

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) планирует сократить время оформления заявки на регистрацию недвижимого имущества с нынешних 30-40 до 7-10 минут благодаря внедрению нового программного обеспечения, пока только в Киеве, Харькове, Львове и Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщила глава Укргосреестра Анна Онищенко.

«Если сейчас любую заявку по регистрации недвижимости в любой точке Украины нужно обрабатывать порядка 30-40 минут, просто потому что в программе существует много полей, которые нужно заполнять, то в этом экспериментальном офисе мы внедрили в тестовом режиме новое программное обеспечение, ввод информации в котором занимает лишь от 7 до 10 минут», - сказала Онищенко.

По ее словам, экспериментальный офис, в котором используется новое программное обеспечение, был открыт в Киеве еще в конце июля, а в ближайшее время Минюст рассчитывает распространить данную практику на всю столицу, а также на Винницу, Харьков и Львов.

«В Киеве еще в конце июля заработал экспериментальный офис на улице Народного ополчения. Он ориентирован в первую очередь на физических лиц, то есть там застройщики не обслуживаются... Уже в среду министр юстиции планирует внести на рассмотрение Кабмина проект распоряжения о распространении данного эксперимента на весь Киев, на Винницу, Харьков и Львов. В таком случае это будет уже касаться в том числе и застройщиков, потому что это будет способствовать сокращению времени принятия их документов», - отметила глава Укргосреестра.

Она также добавила, что внедрение нового программного обеспечения позволит не только сократить срок регистрации недвижимости, но и сделает данную процедуру более комфортной как для физических лиц, так и для стройкомпаний и самих государственных регистраторов.

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Справка УНИАН. Согласно указу президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей, по регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

Вместе с тем, в данный момент украинское правительство проводит реформирование регистрационной сферы. В частности, в Минюсте планируют начать процедуру передачи полномочий Государственной регистрационной службы местным властям уже с 2015 года.

По словам министра юстиции Павла Петренко, после передачи полномочий по регистрации функция Укргосреестра будет состоять исключительно в содержании реестров, контроле за соблюдением регламентов и проведении обучения регистраторов.