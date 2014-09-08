На Луганщине из-за террористов пострадало свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры

В Луганской области из-за действий террористов повреждено или разрушено свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

"Инфраструктура Луганщины в результате действий террористов пострадала существенно: свыше 3 тыс. 700 объектов разрушены или сильно повреждены", - сказал Лысенко.

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По его словам, больше всего повреждены объекты электроснабжения – 3311, а также жилищного строительства – 123. Разрушено в дорожно-транспортной инфраструктуре 74 объекта, в промышленности – 65, в сфере здравоохранения – 21. Также повреждено 65 объектов сферы физкультуры и спорта.

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Лысенко отметил, что в результате действий террористов критическим остается состояние газоснабжения Луганского региона. На сегодняшний день частично отключены от газоснабжения, находятся в критическом состоянии и требуют обследования 168,3 тыс. объектов, из них частных домов – 79,7 тыс., многоквартирных домов – 88,6 тыс., предприятий – 1,4 тыс., объектов жизнеобеспечения – 13, газопроводов высокого давления – 49, среднего давления – 126, низкого давления – 457.