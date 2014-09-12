Россияне массово скупают недвижимость в оккупированном Крыму

Россияне массово скупают недвижимость в оккупированным Крыму, с их участием проходит минимум 95% сделок по приобретению объектов недвижимого имущества на полуострове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил управляющий партнер симферопольской адвокатской компании Status Артем Пепа.

«Сейчас очень много россиян, которые массово скупают хорошие объекты в Крыму, потому что для них цены по 600-700 долларов за квадратный метр – смешные. Я бы сказал, что сделки по покупке недвижимости с участием россиян составляют около 100%, минимум 95%», - сказал Пепа.

При этом он отметил, что в его компании не было еще ни одного клиента украинца, который хотел купить недвижимость в Крыму. Наоборот, украинцы массово избавляются от крымской недвижимости.

«Многие собственники крымской недвижимости, проживающие на территории материковой части Украины, сейчас активно избавляются от нее из-за опасений потери данных активов», - уточнил Пепа.

По его словам, из-за повышенного спроса на недвижимость со стороны россиян, крымская недвижимость существенно подорожала и, скорее всего, рост цен продолжится.

«Я могу сказать, что по аренде цены выросли в среднем на 50%, по продаже где-то процентов на 30%. В Симферополе цены уже сейчас на уровне Киева. Но это только начало. В дальнейшем недвижимость будет дорожать еще больше», - резюмировал юрист.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.