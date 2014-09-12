В оккупированном Крыму участились случаи махинаций с недвижимостью – юрист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил управляющий партнер симферопольской адвокатской компании Status Артем Пепа.

«Сейчас Крым – благодатная почва для махинаций. Можно подделывать документы (особенно украинские), можно ставить печати, покупать старые бланки - это все есть. В большинстве случаев вычисляются собственники, которые находятся за пределами Крыма в Украине. Вычисляют такие объекты, потом подделывают документы на эту недвижимость и перерегистрируют», - сказал Пепа.Читайте такжеРоссияне массово скупают недвижимость в оккупированном Крыму

«Знаю, что люди обращаются в соответствующие органы с заявлениями. Потому что, грубо говоря, в Крыму сейчас можно сделать очень многое силой. Можно приехать и занять определенный объект», - добавил он.

При этом юрист отметил, что в такой ситуации многие собственники крымской недвижимости, проживающие на территории материковой Украины, предпочитают как можно быстрее продать свои активы на полуострове.

«Активно идет продажа. Многие думают, что лучше продать сейчас по меньшей цене, чем просто потерять имущество и не получить вообще ничего», - резюмировал Пепа.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.Читайте такжеПереселенцы с востока и Крыма активно приобретают жилье в Киеве

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.