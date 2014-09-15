Цены на квартиры в Донецке и Луганске упали до 10 тысяч долларов

Как пишет консалтинговая компания SV Development, такая же ситуация наблюдается в Луганске: за однокомнатную квартиру сейчас просят в районе $10 тысяч.

Двухкомнатную же квартиру в Донецке сейчас можно купить за 15–25 тысяч долларов.

Кроме того, сообщила пресс-служба компании, всего за шесть дней на наиболее крупном и популярном в Донбассе ресурсе появилось 15 тысяч объявлений. Каждое третье – с припиской: "Продажа в связи с выездом. Хороший торг".

"Но покупателей немного. Рынок буквально лег. Если в мае-июне еще совершались сделки, последний месяц буквально мертвый – коллегам, которые еще работают в городе, приходится очень туго", – рассказала риелтор Александра Крыжановская.

Читайте такжеВ Луганске боевики уже выгоняют горожан из домовМежду тем, по ее словам, за июль – начало августа было совершено не больше ста сделок.

При этом остается большая проблема беженцев-ипотечников. По оценкам Международной федерации недвижимости, только в Донецке, Луганске и Горловке проживало от 80 до 100 тысяч семей, которые сегодня не способны платить по кредиту.

Читайте такжеВ Краснодоне боевики заставляют предпринимателей платить "дань""Отдельный вопрос, нужно ли им выплачивать кредит за дом, разрушенный снарядами. До тех пор, пока проблему не урегулируют законодательно, есть только один механизм спасения – требовать от банка кредитных каникул до разрешения ситуации", – считает президент федерации Александр Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики из группировки донецкого главаря с позывным "Моторола" заявили, что собираются национализировать квартиры жителей Донецка.