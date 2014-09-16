Тарифы на жилищно-коммунальные услуги обещают повысить еще трижды

Об этом стало известно 15 сентября на совещании Минсоцполитики, на котором решали, как спасти от такого подорожания незащищенные слои населения, передает ТСН.

Повышение стоимости коммунальных услуг, согласно постановлению Кабмина, будет осуществляться поэтапно.

После первого такого этапа, 1 июля, на 40 процентов уже увеличилась стоимость тепловой энергии.

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Представители минсоцполитики оправдываются тем, что в некоторых регионах страны тарифы на жилищно-коммунальные услуги не пересматривались с 2006-го года.

Поднятие тарифов на коммунальные услуги, согласно постановлению Кабмина, планируют пересмотреть на 40 процентов с первого мая 2015 года и двух следующих лет в среднем на 20 процентов.