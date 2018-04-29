Эксперт: Проверить тарифы "Киевэнерго" невозможно - "все концы спрятаны в воду"

Украина переживает реформу тарифообразования в жилищно-коммунальной сфере. Ее главная цель – довести тарифы на ЖКУ до экономически обоснованного уровня, то есть, снять перекрестное субсидирование государством «коммуналки» для населения. Это было главным условием основного кредитора экономики нашей страны - Международного валютного фонда для подписания с Украиной двухлетней программы кредитования stand-by на 17 млрд долларов. С учетом того, что рекомендация Фонда полностью отвечает международной практике, правительство пошло на этот шаг. В результате, 1 мая выросли тарифы для населения на газ, с июня подорожал свет, с июля - тепло и вода. Но это не последнее подорожание ЖКУ. В целом политика правительства в этой сфере рассчитана на следующие три года. Каждого 1 мая, в течение этого срока, тарифы для населения будет подниматься на 20%.

В то же время, и жители Украины, и эксперты подчеркивают, что качество жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться на прежнем негативном уровне, а размер тарифов вызывает массу вопросов - схема их установления непрозрачная.

Народные депутаты ответили на такие заявления созданием временной следственной комиссии для проверки соблюдения законодательства при госрегулировании рынков энергии, газа, тепла и воды на фоне повышения тарифов на их услуги. Возглавил ее Александр Чубатенко (фракция «Батькивщина»). ВСК в свою очередь создала экспертный совет под руководством экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко. Отчет о проделанной работе комиссия должна будет представить не позднее 23 сентября, конечный срок работы ВСК - 23 октября.

Но, не дожидаясь конца срока предоставления отчета, Чубатенко заявил, что на сегодняшний день юридически доказать, что тарифы на услуги для населения являются «необоснованными комиссия не может и не берет на себя такой смелости», хотя «есть все основания быть убежденными, что тарифы однозначно являются непрозрачными, нелегитимными, дают широкое пространство для злоупотреблений». По его словам, монополисты в энергетике захватили фактически руководство в НКРЭ и примерно то же произошло в сфере регулирования рынка коммунальных услуг. Причем он заявил, что разобраться в происходящем комиссии препятствуют на местах.

Киев не остался в стороне от тарифной проблемы. Особенно волновала жителей столицы неразбериха с квитанциями, которые мало того, что пришли с задержкой, так еще в совершенно новом виде. И самое главное, в столице тарифы для населения на отопление и горячую воду теперь не будут едиными, как это было до сих пор. Они будут разниться в зависимости от поставщика. А основной из них – скандально известный «Киевэнерго» Рината Ахметова. С сентября компания начала заключать прямые договоры с киевлянами о предоставлении услуг горячего водоснабжения и централизованного отопления. И вопросов у жителей столицы стало еще больше – откуда взялись предлагаемые «Киевэнерго» тарифы, размер которых вызывает удивление?

Ситуацию прокомментировал УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», член рабочей группы при Киевсовете для проверки обоснованности тарифов на коммунальные услуги в столице Александр Сергиенко.

Вот уже 2 месяца как при Киевсовете создана рабочая группа для проверки обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Что удалось выяснить?

Мы проверяем обоснованность тарифов «Киевэнерго» на тепло и горячую воду. Все это время нам приносят стопы документов, где идет обоснование затрат «Киевэнерго», которые влияют на суммы в платежках киевлян. Нас пытаются убедить в том, что все тарифы экономически обоснованы.

Пытаются, или убедили?

На бумаге все сходиться, придраться не к чему. Хотя, если быть до конца честным, у меня не было иллюзий на предмет того, что нам удастся найти какие-то нестыковки. Ведь в «Киевэнерго» работают целые департаменты, которые занимаются обоснованием тарифообразования. Управление экономики и финансов у «Киевэнерго» работает с полной загрузкой. Они подают данные, сколько потребили газа для производства электроэнергии, сколько на производство тепла потратили, предоставляют таблицы и цифры. Но при этом все концы прячут в воду, потому что проверить все эти данные нельзя.

Почему?

Просто нет измерителя, нет весов, на которых можно все взвесить. В итоге ситуация выглядит примерно так же, как если бы я в магазине покупал палку колбасы, а мне бы выставили за нее счет, не взвешивая.

Почему так происходит?

Из-за того, что нет реального измерения потребляемого газа и отпускаемой тепловой энергии, то есть - элементарных счетчиков. В «Киевэнерго» мне предоставили интересную справочку: сейчас в киевских домах установлено 6 тысяч 428 счетчиков. А реально необходимо 13 тысяч 828 приборов учета, то есть, в 2 раза больше чем имеется.

Так как «Киевэнерго» определяет количество энергии, которое необходимо поставить тому или иному потребителю в случае отсутствия у него счетчика?

Этот вопрос я задавал. Оказалось, что если на заводе или в детском садике нет приборов учета, то тепловая энергия поставляется по заявкам. То есть, директор садика может написать на бумаге какое-то фантастическое количество необходимых учреждению гигакалорий, а «Киевэнерго» на бумаге столько и поставит. При этом сколько нужно садику и сколько на самом деле будет ему поставлено - неизвестно.

Необходимо в 2 раза больше счетчиков для того, чтобы обеспечить только жилые дома учетом. К примеру, в 2011 году «Киевэнерго» поставило потребителям около 9,5 млн Гкал, из которых через счетчики прошло лишь 3,9 млн Гкал. В 2012 году «Киевэнерго» поставил – 9,9 млн Гкал, из которых через счетчики – всего 3,7 млн Гкал, а в 2013 - 9,6 млн Гкал, из которых лишь 4,5 млн Гкал - через приборы учета.

То есть, налицо махинации с подсчетами тарифов?

Можно много рассказывать о всяких ухищрениях с тарифами, однако важно понимать ключевой момент: в первую очередь нужно поставить счетчики, потому что когда есть четкое измерение, то вся эта темная бухгалтерия исчезает сама по себе. Однако этим заниматься никто не хочет.

Никто не хочет расставаться с приносящим миллионные барыши «серым» бизнесом?

Производителям жилищно-коммунальных услуг в Украине намного выгоднее тратить больше газа и энергии, поскольку все валовые расходы увеличивают себестоимость производства.

А какова мировая практика в этой сфере?

Если есть монополия, то ей устанавливают фиксированную линию, выше которой тариф не может быть поднят, а дальше предприятие старается работать, чтобы снизить себестоимость. А у нас другой принцип – затратный. «Киевэнерго» несет регулятору огромное количество бумаг, где записывает все свои расходы и закладывает их в тариф. Получается, чем выше у них расходы – тем больше у них прибыль. С другой стороны, такой подход полностью нивелирует все стимулы к модернизации, сокращению потерь и экономии энергоресурсов. Поставщик услуг сжигает больше газа, тратит больше денег на ремонт сетей и оборудования, закладывает все это в тариф и получает еще больше денег от нас с вами. Отсюда и берутся такие расхождения в тарифах по регионам. Для сравнения, 1 Гкал на Хмельницкой атомной электростанции стоит меньше 75 грн, в то время как в «Киевэнерго» - 375 грн.

Какие меры нужно принять, чтобы исправить ситуацию?

Господин Попов, будучи главой КГГА, уже говорил, что надо вернуть в собственность города «Киевгорстрой», «Киевводоканал», «Киевэнерго» и другие коммунальные предприятия. Успешно были возвращены первые два, но до «Киевэнерго» дело не дошло. И даже вопрос этот больше не поднимался.

Вероятно из-за того, что Ринат Ахметов имел своего рода «неприкосновенность» во времена диктатуры Януковича?

Подозреваю, Попов еще и по голове получил за такие высказывания от Януковича или кого-то из «семьи», вот вопрос и закрыли. А ведь вопрос того, как 72% акций одного из крупнейших в стране поставщиков тепловой энергии перешли в собственность одного человека, всем известного Рината Ахметова, остается открытым. Думаю, данный вопрос было бы интересно исследовать и прокуратуре, и экспертам, и всей общественности.

Верно ли я понял: «Киевэнерго» накручивает тарифы для киевлян искусственно?

На высокую стоимость услуг по теплоснабжению и горячей воде для киевлян влияет тот факт, что «Киевэнерго» не заинтересован в сокращении своих расходов, так как все они закладываются в тариф.

Нана Черная, Виктор Нагорский (УНИАН)