У Яценюка хотят, чтобы налог на недвижимость платили все

Кабинет министров Украины предлагает отменить необлагаемый налогом на недвижимость минимум общей жилой площади для всех видов объектов, а также расширить базу налогообложения за счет объектов коммерческой недвижимости.

Соответствующие предложения содержатся в правительственном законопроекте №5079 от 15 сентября «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы)».

Согласно пояснительной записке к документу, расширение базы налогообложения налогом на недвижимое имущество предусмотрено за счет налогообложения коммерческой недвижимости (здания предприятий и склады, гостиницы, рестораны и бары, туристические базы, торговые центры, магазины, СТО, столовые, базы и склады предприятий торговли и общественного питания, казино, игорные дома, здания бань и т.д.).

Кроме того, в законопроекте предусмотрено предоставление права местным органам власти устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов жилой и коммерческой недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Также законопроект предполагает перенос платы за землю в состав местных налогов и консолидацию платы за землю с налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в составе налога на недвижимое имущество.

Справка УНИАН. Согласно нынешней редакции Налогового кодекса, объектом налогообложения недвижимого имущества являются квартиры и дома, превышающие площадь 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Квартиры и дома меньшей площади являются предметом налоговой льготы.

Подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.