В оккупированном Севастополе запасов пресной воды осталось лишь на 1,5 месяца

Запасов пресной воды в аннексированном Россией Севастополе хватит на 1,5 месяца, заявил нелегитимный начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Мирослав Сагайдак, передают "Новости Крыма".

«Запас воды в Чернореченском водохранилище (основном водохранилище города) составляет 13 млн 950 тысяч кубометров. Этого хватит на 1,5 месяца подачи воды в город», - сказал Сагайдак. По его словам, в ближайшее время прогнозируется сохранение засушливой, теплой погоды.

Читайте такжеОккупанты Крыма признали дефицит продовольствия на полуостровеЧернореченское водохранилище является основным источником централизованного водоснабжения Севастополя, его полный объем составляет 64,2 млн кубометров, утвержденные эксплуатационные запасы - 44,3 млн кубометров в год. Среднесуточный забор воды из водохранилища сейчас составляет 160-168 тысяч кубометров.

Читайте такжеМосква велела Крыму отправлять беженцев из Донбасса в Сибирь и МагаданРанее директор коммунального предприятия «Севгорводоканал» Николай Перегуда заявлял о том, что, формируя неотложные мероприятия по стабилизации водоснабжения Севастополя, власть города рассчитывает получить дополнительно порядка 40-50 тысяч кубометров воды в сутки. По его словам, коммунальщики проводят работу по изысканию и бурению скважин в разных районах города.

В рамках российской Федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года город должен получить 9 млрд рублей на реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения.