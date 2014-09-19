Россия разработала закон, как отбирать земли в оккупированном Крыму под Керченский мост

В России разработан законопроект, согласно которому земли под строительство Керченского моста в оккупированном Крыму у жителей полуострова будут отбирать.

Законопроект «О регулировании градостроительных и земельных отношений при реализации проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему со стороны Краснодарского края и Республики Крым» предусматривает упрощенный порядок изъятия земель. Это следует из проекта закона РФ, подготовленного Минтрансом России, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеОккупанты Крыма признали дефицит продовольствия на полуостровеУпрощенный порядок резервирование земель под строительство не требует письменного согласия собственника. Законопроект предусматривает упрощенный порядок выкупа земельных участков и предоставления новых земельных участков взамен изъятых. Выплаты должен будет проводить заказчик по проекту - Росавтодор.

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Основанием для получения разрешений на строительство транспортного перехода является решение об утверждении проектной документации.

Для резервирования земель в зонах особого экологического режима или предоставленных для нужд обороны и безопасности требуется дополнительное согласие уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Однако если согласование в течение установленного срока не получено, земли считаются согласованными.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму под риском увольнения находятся более 3,7 тыс. человек«Принятие проекта федерального закона остро необходимо для сокращения сроков юридического оформления площадок для строительства транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему со стороны Краснодарского края и Республики Крым, своевременного их освобождения в целях соблюдения циклов дорожно-строительных работ», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 5 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о начале подготовительных работ к строительству совмещенного автомобильно-железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив. Общая длина транспортного перехода составит 19 км.