Налог на недвижимость для россиян может вырасти в три раза

Власти России собираются предоставить муниципалитетам право увеличивать ставку налога на недвижимость физических лиц, нагрузка на граждан может вырасти в 2-3 раза по сравнению с базовой версией законопроекта о налоге на недвижимость, пишет в пятницу газета "Ведомости".

Ввести новый налог, который будет взиматься не с инвентаризационной, а с кадастровой (т. е. приближенной к рыночной) стоимости недвижимости, правительство планировало еще в прошлом году. Но из-за того, что обсуждение параметров нового налога затянулось, его введение пришлось перенести.

Основная дискуссия вокруг нового налога велась о снижении нагрузки на население. Предполагалось, что для жилья и гаражей налоговая ставка составит 0,1%, что в 20 раз ниже существующей.

Но из-за перехода на новую налогооблагаемую базу — кадастровую стоимость — получилось, что сумма налога могла утроиться и, по расчетам Федеральной налоговой службы, для жилья составить в среднем 1915 рублей против 642 рублей в 2012 году.

Чтобы минимизировать единовременный рост налогов, было решено, что налоговая нагрузка должна расти постепенно — на 20% в год.

Но параметры не устроили регионы, в частности Московскую область, рассказал изданию федеральный чиновник. Значительно снизятся налоговые поступления от владельцев индивидуальных домов, говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поэтому Московская область предложила дать право регионам повышать максимальную ставку в 3 раза, сообщил "Ведомостям" вице-губернатор области Александр Чупраков.

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Региональные власти были услышаны, рассказал другой федеральный чиновник: на совещании у президента Владимира Путина в среду было принято решение увеличить базовую ставку налога в 3 раза — до 0,3%.

Будет сокращен переходный период, а вместо увеличения ставки появится возможность устанавливать коэффициент, повышающий базовую ставку в 3 раза, отметил региональный чиновник, знакомый с результатами обсуждения.

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