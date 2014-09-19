В Украине хотят сократить до 3 дней обработку заявок на регистрацию недвижимости

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) планирует сократить время обработки заявок на регистрацию недвижимого имущества с нынешних 5 до 3 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Укргосреестра Артем Янчук.

По его словам, соответствующая инициатива содержится в разрабатываемых ведомством законопроектах.

«В будущем те законодательные акты, которые мы разрабатываем, там будет сокращен срок обработки заявок до 3 дней. На сегодняшний день – это 5 дней», - сказал Янчук.

«Просто меньше уже сделать очень сложно в связи с тем, что мы также планируем параллельно внедрить разделение тех, кто принимает документы, и тех, кто принимает решение по ним. То есть там еще будет необходимо время на пересылку этих документов и возвращение их назад», - добавил он.

Чиновник также пояснил, что инициатива разделения чиновников на тех, кто принимает документы от заказчика, и тех, кто принимает решения по ним, призвана устранить коррупционную составляющую при осуществлении регистрационных процедур.

При этом Янчук уточнил, что над разработкой данных инициатив работает группа экспертов из Грузии, поэтому предлагаемые нововведения во многом отражают опыт упрощения разрешительных процедур и устранения коррупции именно этой страны.

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Справка УНИАН. Согласно указу президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей, по регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

Вместе с тем, в данный момент украинское правительство проводит реформирование регистрационной сферы. В частности, в Минюсте планируют начать процедуру передачи полномочий Государственной регистрационной службы местным властям уже с 2015 года.

По словам министра юстиции Павла Петренко, после передачи полномочий по регистрации функция Укргосреестра будет состоять исключительно в содержании реестров, контроле за соблюдением регламентов и проведении обучения регистраторов.