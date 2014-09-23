СМИ: Италия арестовала активы друга Путина - миллиардера Ротенберга

Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera, передает ИТАР-ТАСС.

По данным газеты, аресту подверглись, в частности, виллы на острове Сардиния, фешенебельный отель в центре Рима, а также акции и банковские счета российского предпринимателя.

Издание уточняет, что власти Италии, как и требует процедура, уведомили о происходящем самого Ротенберга и его компании - Olpon Investment Limited, зарегистрированную на Кипре, и Aurora 31, которой принадлежит отель Berg Luxury в Риме.

Представитель Ротенберга в свою очередь заявил, что санкции в отношении активов Ротенберга в Италии нелегитимны и абсурдны. "Счетов у Аркадия Романовича в Италии нет, да и с количеством недвижимости не все точно", - заявил официальный представитель предпринимателя.

Вместе с тем гостиница Berg Luxury работает, сообщил портье корреспонденту ИТАР-ТАСС, добавив, что никого из дирекции на данный момент в отеле нет.

Аркадий Ротенберг попал в обновленный санкционный список Евросоюза 30 июля, а 27 августа - в новый санкционный список Швейцарии.

Ранее он был внесен в санкционные списки США против России, введенные в связи с событиями в Украине.

20 марта США объявили о введении санкций против 20 граждан РФ, в том числе четырех российских миллиардеров. В список были включены бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, а также единственное юридическое лицо - банк "Россия", подконтрольный Юрию Ковальчуку. Санкции затронули также председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова, управделами президента РФ Владимира Кожина.

28 апреля премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых санкций в отношении России. Братья Ротенберги были включены в список физических лиц, которым запретили въезд в Канаду.

19 июня вступили в силу санкции против 50 граждан России и Украины и 11 предприятий, введенные Австралией. Аркадий и Борис Ротенберги были включены в санкционный список страны.